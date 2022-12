Resort zdrowia podkreśla, że obecny model jest rozproszony – choćby ze względu na to, że każda z placówek prowadzi własną listę oczekujących, a pacjenci nie mogą się zapisywać równolegle u kilku z nich, by nie generować sztucznych kolejek. – Funkcjonujące rozwiązanie nie jest zatem w pełni optymalne pod kątem zapewnienia rzeczywistego dostępu do wszelkich dostępnych terminów udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej i zagwarantowania możliwie najwcześniejszego terminu – tłumaczą autorzy rozwiązania.