Mówiąc o zagadnieniach dotyczących zdrowia psychicznego szef resortu wskazał, że celem ministerstwa jest zwiększenie "pokrycia populacyjnego" ośrodków zdrowia psychicznego, tak by w przyszłym roku blisko połowa dorosłych Polaków miała zapewnioną opiekę w tego typu placówkach. "To oznacza powołanie około 50 nowych ośrodków, bo w tej chwili ta liczba oscyluje wokół 85, a tutaj musimy mieć 130" - powiedział.

"Już w tej chwili pracujemy nad tym, żeby wyznaczyć te ośrodki. One oczywiście muszą zapewniać takie warunki, których wymagamy do tego, żeby usługi miały charakter kompleksowy" - zaznaczył Niedzielski.

Mówiąc o kwestiach związanych z psychiatrią dziecięcą minister wskazał, że resort zdrowia chce rozwinąć "zakresowo, ale też podmiotowo" drugie poziom opieki psychiatrycznej, czyli tzw. opieki dziennej. "To jest opieka, która ma charakter ambulatoryjny. Ona jest, można powiedzieć, umiejscowiona pomiędzy opieką środowiskową, a opieką w szpitalu stacjonarnym" - opisał minister.

"Tutaj naszym celem jest zarówno danie możliwości, żeby te ambulatoryjne ośrodki mogły obsługiwać pacjentów, którzy trafiają na izbę przyjęć normalnie w szpitalu, oczywiście będziemy to ograniczali tylko do przypadków niezagrażających życiu, ale też chcemy poszerzyć podmiotowo liczbę ośrodków na tym poziomie drugim, co w naszym przekonaniu spowoduje, że ta presja na hospitalizację w leczeniu stacjonarnym będzie zdecydowanie mniejsza" - ocenił.

Niedzielski dodał, że w przypadku pacjentów do 13. roku życia, dzięki zapewnionemu wsparciu, "nie rozwija się zapotrzebowanie w tej grupie na leczenie szpitalne”. (PAP)

Autorzy: Szymon Kiepel, Aleksandra Kiełczykowska

