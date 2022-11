Duża część debaty w Sejmie dotyczyła wątpliwości posłów, czy do przekształcenia jednej placówki jest potrzebna osobna specustawa. Jak tłumaczył poseł sprawozdawca Patryk Wicher (PiS), przyjęcie takiego rozwiązania jest związane z ograniczeniami wynikającymi z obowiązujących przepisów. Podkreślał, że ustawa o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 633 ze zm.) wprowadza wyłącznie możliwość przekształcania samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (SPZOZ) i to tylko w spółki prawa handlowego, nie zaś instytuty badawcze. – Dlatego też wymagałoby to od nas zmiany ustawy o lecznictwie i ustawy o instytutach badawczych, co jest też nieograniczonym otwarciem pewnych możliwości. A nie chodzi o to, żeby każdy instytut był instytutem badawczym, instytutem państwowym – argumentował.