Przede wszystkim mała liczba biegłych, która właściwie uniemożliwia uzyskanie opinii w rozsądnym terminie. Oprócz tego wydawanie opinii, które są wewnętrznie sprzeczne, powtarzająca się konieczność powoływania kolejnych biegłych, co w konsekwencji prowadzi do znacznego wydłużenia czasu prowadzonych postępowań. Nasza odpowiedź na ten stan rzeczy jest następująca: z jednej strony sporządzamy ogólnopolski rejestr biegłych, by każdy zleceniodawca miał dostęp do szerokiej bazy danych podmiotów i osób indywidualnych, które wydają opinie. Z drugiej strony - my, jako instytut, wydajemy opinie, choć w odniesieniu do ściśle określonych spraw. Do tego szkolenia dla biegłych, by ujednolicić system opiniowania, stawiać na wyższą jakość sporządzanych opinii i wymianę doświadczeń.