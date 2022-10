Nawet do 16 godzin może zostać wydłużony dyżur operatorów numerów alarmowych, gdy jest duże natężenie zgłoszeń. Zdaniem związków zawodowych to zdecydowanie na dużo. Sprzeciwiają się również dyżurom domowym bez mechanizmów gwarantujących prawo do odpoczynku.

Takie rozwiązania ma wprowadzić projekt ustawy o ochronie ludności oraz stanie klęski żywiołowej. Ma on regulować kwestie związane z systemem zarządzania kryzysowego, ochroną ludności i obroną cywilną, uzupełniając w tym zakresie obowiązującą już ustawę z 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 655 ze zm.). Projekt zakłada m.in., że podmiotem odpowiedzialnym za ochronę ludności będzie premier, zaś w przypadkach niecierpiących zwłoki - minister spraw wewnętrznych. Wprowadza również dwa stany podniesionej gotowości - pogotowia oraz zagrożenia (o wątpliwościach związanych z konstytucyjnością rozwiązań pisaliśmy w tekście „Komisarz stanu zagrożenia. Wojewoda wejdzie do samorządu, żeby zarządzić kryzysem”, DGP nr 178/2022).