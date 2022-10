Zdaniem ekspertów (nie wszystkich, bo w środowisku nie ma pełnej zgody co do oceny KSO) testowany od kilku lat model koordynowanej opieki nad chorymi na nowotwory to szansa na poprawę w polskiej onkologii . – Krajowa Sieć Onkologiczna daje nam możliwości stałego monitorowania jakości leczenia. Pokazała, że możliwe jest zarządzanie koordynacją – podkreślał na wczorajszej konferencji na temat KSO prof. Adam Maciejczyk, szef Dolnośląskiego Centrum Onkologii, jednej z pierwszych placówek, która wprowadziła u siebie ten model leczenia.