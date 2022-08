Słowem kluczem jest „miała”. I nie upatruję tu winy samego resortu zdrowia. Z zaspokojeniem żądań poszczególnych grup środowisk medycznych jest trochę jak z yeti – wszyscy wierzą, że istnieje, ale nikt go nie widział. Faktem jest, że mamy obecnie słowo przeciw słowu. Minister zdrowia Adam Niedzielski zapewnia, że resort wywiązał się ze zobowiązań – Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji podwyższyła wyceny świadczeń, dyrektorzy szpitali dostaną więc dodatkowe pieniądze na podwyżki zapewnione w kontraktach z NFZ, mogą je też rozdzielić według potrzeb. Minister zapewnia również, że pieniędzy nie zabraknie, wylicza, że do rozdysponowania jest 9 mld zł. Z kolei dyrektorzy lecznic przekonują, że to tylko półprawdy. Co prawda, ich zdaniem, wyceny zostały podniesione, ale za mało. Dochodzi głos rozczarowanych pracowników. Mieli zyskać najbardziej. Ale już mamy niezadowolonych – na przykład pielęgniarki w szpitalu w Sanoku we wtorek odeszły od łóżek chorych na dwie godziny. Chcą więcej zarabiać, a jak podkreślają, do tej pory nie dostały propozycji, która spełniałaby ich oczekiwania lub była im bliska. Wskazują, że nie wiedzą, do której z grup zaszeregowania zostały przypisane. Ich zdaniem ustawa tylko zwiększy dysproporcje w płacach – na poziomie nawet 2 tys. zł.