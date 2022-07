Jednym z najważniejszych skutków pandemii jest rosnący dług zdrowotny, który dotyczy zarówno zadłużenia finansowego, jak i niezgłaszania się pacjentów do lekarzy. Większość pieniędzy przeznaczonych na opiekę zdrowotną przez ostatnie dwa lata była kierowana na walkę z pandemią. W niedofinansowanym do tej pory systemie sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła. Ludzie nie chcieli chodzić do lekarza w obawie przed zakażeniem, dotyczyło to zarówno zwykłych wizyt w poradniach podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), jak i u specjalistów. Przekładali też zabiegi czy hospitalizację. Taki stan przeciągnął się na całą pandemię. Ostatecznie zdrowie Polaków, które nie było zbyt dobre wcześniej, zdecydowanie się pogorszyło.