– Aby usunąć ewentualne wątpliwości co do intencji projektowanych zapisów, w tym miejscu warto podkreślić, iż zbieranie danych zdarzenia medycznego ma na celu wyłącznie wymianę informacji pomiędzy pracownikami medycznymi podejmującymi leczenie konkretnego pacjenta, w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń – wyjaśnia w odpowiedzi resort zdrowia. Wskazuje, że informacje dotyczące m.in. ciąży będą przekazywane tylko w sytuacji, gdy placówka uzyska je w związku z udzieleniem pomocy medycznej. Co więcej, zdaniem resortu zakres danych, który wywołał tyle wzburzenia, wpisuje się w normy unijne. Powołuje się tym samym na tzw. Patient Summary, czyli projektowany na poziomie unijnym dokument medyczny, który ma zostać wprowadzony w krajach UE . Ma on zawierać podstawowe dane na temat zdrowia pacjenta po to, by w sytuacjach zagrożenia życia pracownicy medyczni w łatwy sposób mieli do nich dostęp.

Ministerstwo odniosło się również do wątpliwości Fundacji Panoptykon co do możliwości pozyskiwania danych z SIM przez służby. Podkreśliło, że sądy i prokuratury mogą żądać udostępnienia informacji zawartych w SIM tylko w ramach toczącego się postępowania, więc o żadnej dowolności nie może być mowy.

Czy to uspokaja stronę społeczną? Zdaniem Wojciecha Klickiego z Fundacji Panoptykon – nie. – Zdaję sobie sprawę, że dostęp do danych zawartych w SIM możliwy jest tylko w ramach toczących się postępowań. Ale obawiam się, że to nie będzie znacząca przeszkoda, jeśli prokuratura postanowi szczegółowo weryfikować, czy w Polsce nie dochodzi do niezgodnych z aktualnym prawem aborcji. A wpisanie do rejestru informacji o ciąży spowoduje jakościową zmianę umożliwiającą za jednym zamachem uzyskanie dostępu do wszystkich danych zawartych w SIM po to, by np. porównać je z danymi dotyczącymi narodzin – ocenia.