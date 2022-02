Amantadyna, która jest refundowana w chorobie Parkinsona, zaczęła być masowo przepisywana bez refundacji w 2020 r. Co jest legalne, ale oznacza, że nie jest dla chorych z parkinsonem. Już wtedy wzrost w porównaniu z poprzednich rokiem był niemal dwukrotny: z 63 tys. do 117 tys. Aby w kolejnym 2021 r. wzrosnąć do niemal 440 tys.