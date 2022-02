Niewielką tendencję wzrostową potwierdza Bartosz Sobański, rzecznik Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. - Przez ostatnie trzy tygodnie przyjmowaliśmy ok. 10 pacjentów covidowych na dobę, ale przez ostatnie trzy dni liczba ta wzrosła do 17-20. Trudno powiedzieć, czy mamy do czynienia ze zwyżkowym trendem, czy wkrótce znów wrócimy do poprzedniego poziomu - mówi.