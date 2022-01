– Nie zapominajmy, że wszystko to działo się przy spadku dynamiki wzrostu w roku 2020. Dopiero w 2021 r. rynek zaczął się odbudowywać. Efekt jest taki, że w 2021 r. średni obrót apteki wyniósł już 3,56 mln zł. To o 10,4 proc. więcej niż w 2020 r. i o 16,8 proc. w porównaniu do 2019 r. – zaznacza dr Jarosław Frąckowiak, prezes PEX PharmaSequence. Wartość rynku aptecznego osiągnęła w 2021 r. historyczny rekord – 40,5 mld zł. To nie tylko o 7,6 proc. więcej niż przed rokiem, ale też o 9,2 proc. w porównaniu do przedpandemicznego 2019 r. Jego zdaniem wzrostów w 2021 r. nie można tłumaczyć inflacją, bo ta nie rosła przez cały ubiegły rok.