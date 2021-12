Przypomnijmy, przegląd lekowy będzie polegał na zebraniu od pacjenta wywiadu zarówno o stanie zdrowia, jak i przyjmowanych lekach, suplementach diety itd. Na podstawie tych informacji farmaceuta sprawdzi, czy liczba przyjmowanych specyfików nie jest zbyt duża, poradzi również, co zrobić, by działanie leków było najbardziej efektywne. Program jest skierowany do osób z wielochorobowością - pacjentów pomiędzy 18. a 60. rokiem życia, przyjmujących na stałe co najmniej dwa leki z kategorii C zgodnie z klasyfikacją ATC (obejmuje ona leki związane z układem sercowo-naczyniowym) lub osoby powyżej 60. roku życia, przyjmujące na stałe nie mniej niż 10 leków, w tym co najmniej dwa leki należące również do kategorii C. W obu przypadkach farmaceuta musi zidentyfikować nadmierną liczbę stosowanych jednocześnie leków, zaś pacjent - wyrazić pisemną zgodę zarówno na udział w pilotażu, jak i gotowość do współdziałania z farmaceutą i lekarzem w zakresie optymalizacji farmakoterapii i suplementacji.