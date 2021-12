„Spór o umywalkę” w dalszym ciągu podgrzewa opinię społeczną. Przypomnijmy, pod koniec zeszłego tygodnia resort skierował do ekspresowych konsultacji (z terminem trzech dni na zgłaszanie uwag) projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki. Może obeszłoby się bez większych kontrowersji, bowiem wprowadza on wymóg, by apteki prowadzące szczepienia przeciwko COVID-19 oraz grypie posiadały m.in. stanowisko zabiegowe, adrenalinę na wypadek wstrząsu anafilaktycznego oraz choćby termometr bezdotykowy. Szkopuł w tym, że znalazł się tam również warunek, by szczepienie odbywało się w tzw. izbie przyjęć pacjentów, czyli pomieszczeniu z osobnym wejściem z zewnątrz, wyposażonym w umywalkę.