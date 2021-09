U nas długo dostęp do testów był ograniczany. Na początku z powodów obiektywnych, braku fizycznych możliwości testowania, później w sposób administracyjny. Na początku września 2020 r. minister zdrowia wprowadził nową strategię testowania, która pozwalała testować tylko osoby z czterema objawami choroby. To spowodowało , że przez kilka kluczowych tygodni września 2020 wirus szerzył się bez kontroli. Wg WHO możemy mówić o kontroli nad przebiegiem epidemii, gdy wskaźnik dodatnich testów w grupie badanych jest mniejszy niż 10 proc. U nas były okresy, gdy było to ok. 50 proc., w niektórych momentach czy województwach nawet 80-90 proc. Czyli wirus był o krok przed nami. Kolejny przykład: w październiku 2020 w Wielkiej Brytanii zaczęła się szerzyć odmiana beta. W reakcji na to w krajach zachodniej Europy zaczęto wymagać od przyjeżdzających testów lub kwarantanny. U nas – ponieważ było to przed Bożym Narodzeniem - pozwoliliśmy na przyjazd dużej grupy Polaków mieszkających na Wyspach, a potem nikt nie śledził ich losów. Efekty były widoczne w postaci silnej III fali.