Wiceszef resortu zdrowia był pytany w poniedziałek, w rozmowie w Radiu Plus, kiedy ruszą szczepienia kolejnych grup społecznych trzecią dawką szczepionki przeciwko COVID-19. "W tej chwili opracowujemy te rekomendacje, które skierowała do nas Rada Medyczna. Myślę, że to będzie grupa seniorów, ale także oczywiście służba zdrowia. Myślę, że w tym tygodniu będziemy mieli informacje, jaką grupę seniorów będziemy szczepili, kiedy to rozpoczniemy" - powiedział Kraska.

Dopytywany o plany wdrożenia powszechnego szczepienia trzecią dawką odparł, że rząd czeka jeszcze w tej sprawie na oficjalną rekomendację Europejskiej Agencji Leków. "W wielu krajach już takie szczepienia się odbywają, także w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że ta trzecia dawka wcześniej czy później pojawi się w szerszym zakresie niż tylko dla tych grup największego ryzyka. Mamy tyle szczepionek, że na tą trzecią dawkę naprawdę nam wystarczy" - zaznaczył wiceminister.

Kraska poinformował przy tym, że liczba zakażeń koronawirusem w Polsce w niedzielę wzrosła o 35 proc. w stosunku do ubiegłej niedzieli. Jak dodał, trend wzrostowy zakażeń jest obecnie utrzymany. "W ciągu ostatniej doby (do polskich szpitali - PAP) trafiło 50 nowych pacjentów. Widzimy, że to niestety przekłada się na liczbę osób, które nie tylko są zakażone, ale także muszą być hospitalizowane. To w przeważającej większości są osoby niezaszczepione" - wskazał.

Wiceminister dodał, że zaszczepieni stanowią około 1 proc. osób zakażonych COVID-19, które wymagają leczenia w szpitalu. "To są osoby najczęściej starsze, powyżej 80 roku życia, obarczone wieloma dodatkowymi schorzeniami" - dodał.

Z informacji przekazanych w niedzielę przez rząd wynika, że w pełni zaszczepionych jest w Polsce ponad 19 mln 237 tys. osób. Z kolei liczba wszystkich wykonanych w naszym kraju szczepień przeciwko COVID-19 wynosi 36 mln 947 tys. 137.

Również w niedzielę badania potwierdziły 540 nowych zakażeń koronawirusem, zmarła jedna osoba z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Łącznie od 4 marca ub.r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 2 897 935 zakażeń. Zmarło 75 488 osób z COVID-19.