Będzie trwała od czterech do ośmiu tygodni, przy czym rozpoczęcie musi nastąpić w terminie do sześciu miesięcy od zakończenia leczenia w kierunku COVID-19. Celem jest poprawa stanu zdrowia w aspekcie psychosomatycznym. Rehabilitacja będzie realizowana przez placówki posiadające umowę z NFZ na realizację świadczeń w zakresie opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień w trybie stacjonarnym. Fundusz zapłaci za to 246 zł (za tzw. osobodzień).