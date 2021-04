Sami zainteresowani nie kryją rozczarowania. – Samorząd czyni starania w kierunku przeprowadzenia wyborów w sposób korespondencyjny. Niemniej problematyczne jest powołanie komisji wyborczych we wszystkich 16 izbach okręgowych oraz komisji skrutacyjnych w ok. 350 rejonach wyborczych tak, aby zapewnić czynne i bierne prawo wyborcze wszystkim (prawie 20 tys.) lekarzom weterynarii – podkreśla Witold Katner, rzecznik KILW. Wskazuje, że co prawda same głosy można oddawać korespondencyjnie, ale koniec końców komisje i tak muszą się spotkać i pracować bezpośrednio. – Rząd wystawia nas w ten sposób na duże niebezpieczeństwo, w tym samym czasie apelując o przestrzeganie zasad dystansu społecznego. Przeprowadzenie wyborów w sposób korespondencyjny jest niemożliwe bez narażenia setek osób na zakażenie. Z tego powodu cały czas podtrzymujemy apel o przeprowadzenie wyborów po zakończeniu pandemii – dodaje.