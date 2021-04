Co więcej, prawidłowe wypełnienie formularza wymaga zaangażowania większego grona osób niż to wynikające z ustawy. – Przewiduje on oprócz podpisu lekarza również asygnatę dyrektora placówki. Na tym nie koniec, bowiem wymaga się również, by formalnie zgłosić rozpoczęcie leczenia oraz jego kontynuację do NFZ. Moim zdaniem w dobie elektrycznej dokumentacji medycznej, obecnego poziomu sprawozdawczości oraz cyfryzacji procedur wydaje się to zupełnie niepotrzebne. Wystarczy bowiem zauważyć, że lekarz prowadzący takie leczenie sprawozdaje konkretny lek na danego pacjenta, przez co NFZ i tak widzi, czy leczenie zostało rozpoczęte i jest kontynuowane – argumentuje Rafał Janiszewski.