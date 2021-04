Kod QR, paszport osoby zaszczepionej

Kod będzie miał datę ważności. Można go pobrać z Internetowego Konta Pacjenta oraz w aplikacji mObywatel.

Jeśli zaszczepiony pacjent nie ma możliwości uzyskania potwierdzenia w formie cyfrowej, może wziąć z punktu szczepień wydruk potwierdzający, tzw. paszport osoby zaszczepionej. Dokument potwierdza, że osoba jest zaszczepiona i będzie mogła korzystać z ewentualnych uprawnień (na razie jest to etap zdecydowanie teoretyczny, nie brakuje głosów sprzeciwu, że podobne przywileje dla jednych a ograniczenia dla innych byłyby niekonstytucyjne). Obecnie kod QR może być przydatny przy wjeździe do Polski – od 28 grudnia 2020 r. osoby, które zostały zaszczepione przeciw COVID-19, nie są kierowane na kwarantannę.

Obecnie dostępna jest już aplikacja "Zaszczepieni", która umożliwia potwierdzenie, że osoba, która pokazuje kod QR, jest rzeczywiście zaszczepiona.

Aplikacja sprawdza ważność i poprawność kodu QR zaszczepionego. Wskazuje też podstawowe dane o jego właścicielu. Są to: imiona, pierwszą literę nazwiska oraz dzień i miesiąc urodzin. Dzięki temu można sprawdzić, że jest to kod osoby, która go okazuje.

Ważne: Osoba, która pokazuje do skanowania kod QR, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w kodzie.

Aplikacja "Zaszczepieni" działa offline i jest bezpłatna.

Zielony Certyfikat Cyfrowy - paszport szczepień

Warto wspomnieć, że Parlament Europejski postanowił przyspieszyć procedurę zatwierdzenia "Zielonego Certyfikatu Cyfrowego", czyli zaświadczeń, które mają pozwolić na bezpieczne i swobodne przemieszczanie się w czasie pandemii koronawirusa. PE planuje zakończyć proces w czerwcu.

Ten swoisty paszport szczepień ma zawierać informacje o tym, czy podróżny został zaszczepiony przeciwko Covid-19, czy w ostatnim czasie otrzymał negatywny wynik testu na obecność wirusa oraz informację o powrocie do zdrowia po zakażeniu Covid-19.