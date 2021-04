Około godz. 11 poznańska placówka znów miała tlen. Do tego czasu strażacy dowieźli 60 butli o pojemności 50 l. – U nas na 28 pacjentów tylko dwóch jest bez niego – mówi nasz rozmówca z poznańskiego szpitala . Ile by przeżyli bez gazu? Około 90 proc. z nich od godziny do dwóch bez wspomagania. Dla 10 proc. nie byłoby szans. Ale i tak przeniesienie na butle wiązało się z pogorszeniem oddychania. Przy tlenoterapii wysokociśnieniowej tlen z „ściany” może płynąć z prędkością 60 l na minutę, z butli 15 l na minutę. – Przez kilkadziesiąt minut, bo tyle trwała przerwa, to wystarczyło. Ale nie wiadomo, co by się stało, gdyby dłużej trwała przerwa – opowiada nasz rozmówca.