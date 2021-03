Ten obecny moment jest na pewno gorszy. Nie tylko dlatego, że mamy trzecią falę, ale też z tego powodu, że sam wyzwalacz gniewu, czyli batalia o ustne egzaminy specjalizacyjne, ani nie zostanie przyjęty przez pacjentów ze zrozumieniem, ani nie zjedna protestującym sojuszników poza ich środowiskiem . A choć to niejedyny powód frustracji, to on właśnie – jako kropla przepełniająca czarę – najmocniej się przebije do społecznej świadomości. Może się natomiast nie przebić argument, że przez upór ministra młodzi lekarze zakuwają, zamiast leczyć pacjentów.