Osobom do 18. roku życia udzielono w ubiegłym roku 18,2 mln świadczeń stomatologicznych. Rok wcześniej było ich 25 mln. Tak wynika z zebranych dla DGP przez Narodowy Fundusz Zdrowia danych, które dotyczą wizyt refundowanych przez NFZ

Pomocą miały być dentobusy. Miały dojeżdżać tam, gdzie są problemy z dostępem do stomatologów dziecięcych. Według prof. Olczak-Kowalczyk, jak wynika z danych części województw, pomoc oferowana w dentobusach jest symboliczna. Wykonuje się głównie przegląd, czyszczenie czy lakierowanie zębów. Plomb się nie zakłada, bo nie został rozwiązany problem prawny: przy takim zabiegu musi być obecny opiekun prawny

Rozmówczyni DGP powołuje się na dane , że próchnicę ma nawet 90 proc. nastolatków, więc większość wizyt powinna kończyć się co najmniej założeniem plomby. Próchnica to problem także 40 proc. trzylatków. U pięciolatków wskaźnik jest dwukrotnie wyższy.

Choć w przypadku stomatologii pandemia odbija się bardziej na dzieciach niż na dorosłych, to i w tej drugiej grupie też nastąpił spadek liczby wizyt. W 2019 r., czyli przed wybuchem pandemii, było ich 43,7 mln. W ubiegłym roku – 34,6 mln.

Mniej chodzimy nie tylko do państwowych, lecz także do prywatnych lecznic. Z badania przeprowadzonego dla SE+ Studia Stomatologii Estetycznej w Krakowie wynika, że 42 proc. badanych udaje się na wizyty do stomatologa rzadziej niż przed pandemią.