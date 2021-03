Takie dane to efekt noszenia maseczek i zachowania dystansu związanego z COVID-19. Paweł Grzesiowski, ekspert w dziedzinie profilaktyki i terapii zakażeń, podkreśla, że nie bez znaczenia są także obostrzenia pandemiczne. Zamknięte hotele, restauracje czy centra handlowe w naturalny sposób ograniczają kontakty międzyludzkie. Do tego zdalna praca i nauka. To wszystko zmniejsza transmisję wirusów, także grypy. Jak dodaje Grzesiowski, dzieci do 14. roku życia są jednym z głównych roznosicieli grypy. Z danych PZH wynika, że odpowiadają za niemal jedną trzecią wszystkich przypadków.