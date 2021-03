Przypomnijmy, lekarze od jakiegoś czasu apelowali o odwołanie ustnych egzaminów ze względu na epidemię, nie tylko z powodu bezpieczeństwa, ale także dlatego, że wielu z nich wzięło urlopy, by się intensywnie uczyć w tym ostatnim okresie, co pogłębiło braki kadrowe w szpitalach. Resort nie chciał tego robić, tłumacząc, że część egzaminów już się odbyła. Jednak wydłużenie sesji nie jest zdaniem samych zainteresowanych dobrym rozwiązaniem. – Mówimy o doświadczonych lekarzach, posiadających wiedzę specjalistyczną potwierdzoną zdaniem egzaminu testowego PES. Lekarze ci poświęcili ostatnie miesiące na wytężoną naukę, co odbyło się w wielu przypadkach kosztem życia zawodowego i rodzinnego. Decyzja dotycząca przedłużenia sesji egzaminacyjnej dla wielu z tych lekarzy oznacza brak możliwości powrotu do pracy, przedłużenie okresu nauki i niejako zawodowe zawieszenie – przekonywał w licie do ministra zdrowia Lukasz Jankowski, prezes stołecznej izby lekarskiej, apelując o spotkanie w tej sprawie.