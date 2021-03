O tym, czy obostrzenia będą miały charakter regionalny, czy ogólnopolski decydować będzie dynamika rozwoju pandemii w najbliższych dniach.

"Do środy-czwartku, podejmiemy ostateczne decyzje, które […] zakomunikujemy. Chcę, by jeszcze dwa-trzy dni zobaczyć z jaką tendencją będziemy mieli do czynienia i wtedy ta decyzja będzie zakomunikowana" – powiedział Niedzielski w trakcie konferencji prasowej.

Decyzja będzie dotyczyć także okresu Wielkanocy.

"Do Wielkanocy pozostało 3 tygodnie, więc będziemy chcieli objąć cały ten okres decyzją" – zaznaczył minister, pytany czy podejmowane decyzje w sprawie obostrzeń będą dotyczyć także okresu wielkanocnego.

Niedzielski poinformował, że wczoraj zanotowano 75-proc. wzrost liczby nowych, potwierdzonych przypadków zakażenia koronawirusem w ujęciu tydzień do tygodnia. Ministerstwo Zdrowia poinformowało wówczas o 21 049 nowych i potwierdzonych przypadkach zakażenia. Tydzień wcześniej było 13 574 przypadki zakażenia.

"Sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. […] Będziemy się uważnie przyglądali co będzie działo dalej. [...] Jeżeli będziemy mieli rzeczywiście do czynienia z takim realnym, dużym przyśpieszeniem dynamiki zachorowań, to konsekwencją tego będą decyzje, które będziemy podejmowali co do obostrzeń w skali całego kraju" – powiedział minister.

"Jeżeli ta obserwacja, która miała miejsce wczoraj jest tylko [...] wyjątkiem - bo oczywiście o tym przekonamy się jutro, pojutrze - to wtedy możemy rozważać jeszcze scenariusze regionalne. O tym, co zrobimy będzie decydowała dynamika rozwoju zachorowań w ciągu najbliższych dni" – dodał.

Obecnie dodatkowe obostrzenia obowiązują do 28 marca w woj. warmińsko-mazurskim, pomorskim, mazowieckim i lubuskim. Jak podkreślił Niedzielski, najtrudniejsza sytuacja epidemiczna panuje nadal w woj. warmińsko-mazurskim, gdzie średnia dzienna liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców liczona z siedmiu dni przekroczyła 60, w woj. mazowieckim - 55, woj. pomorskim - 55 i woj. lubuskim- 51. Na dalszych miejscach są: woj. kujawsko-pomorskie, dolnośląskie, śląskie i podkarpackie.