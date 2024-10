Posłowie domagają się zmian, które umożliwią pacjentom realizację recept „wielokrotnych” w różnych aptekach. Ministerstwo Zdrowia pracuje nad ułatwieniami.

Na problem zwróciła uwagę Joanna Wicha, posłanka Lewicy (interpelacja nr 4440).

– Zgodnie z obecnymi przepisami pacjent, który rozpoczął realizację recepty „wielokrotnej” w konkretnej aptece, jest zobowiązany do kontynuacji odbioru leków w tej samej placówce. Taka regulacja prowadzi do wielu trudności, szczególnie w przypadkach, gdy w danej aptece brakuje leku i nie wiadomo, kiedy będzie on dostępny, albo gdy pacjent potrzebuje pilnie wykupić lek, przebywając poza miejscem zamieszkania – wskazała. Zwróciła się do ministerstwa z prośbą o rozważenie zmian, które umożliwią realizację recept „wielokrotnych” w różnych aptekach.

W odpowiedzi resort poinformował, że został powołany specjalny zespół, do którego zadań należało m.in. wypracowanie rozwiązań ułatwiających realizację recept przez osoby uprawnione. Zespół zakończył swoje prace. – Został przygotowany raport zawierający wiele rekomendacji. W najbliższym czasie zaplanowane zostaną dalsze działania mające na celu wdrożenie usprawnień – zapowiedział Wojciech Konieczny z MZ. ©℗