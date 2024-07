168, 8 mld z ZUS i 4,4 mld z KRUS trafi w 2025 r. do Narodowego Funduszu Zdrowia. Tak wynika z projektu planu finansowego NFZ na przyszły rok, do którego dotarł Dziennik Gazeta Prawna. To więcej niż w tym roku, bo plan na 2024 r. przewidywał 158,7 mld zł.