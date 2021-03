Szczegółowe dane pokazują, że w najstarszej grupie badanych powyżej 70 lat przeważa pozytywna ocena co do tego, jak nasz kraj radzi sobie z pandemią. To z pewnością efekt tego, że od grupy seniorów zaczęły się szczepienia. Dzięki temu mogą się oni czuć „zaopiekowani”. Na drugim biegunie są najmłodsi – choć do tej pory najmniej dotknięci zdrowotnie, to z racji większej mobilności ich najbardziej ograniczają obostrzenia.