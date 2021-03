Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych i niektórych innych ustaw.

Centrum Informacyjne Rządu przekazało w komunikacie, że dokument ma na celu wprowadzenie nowego systemu planowania strategicznego w ochronie zdrowia.

"Dzięki temu możliwe będzie lepsze prowadzenie długoterminowej polityki zdrowotnej w naszym kraju. Planowane działania oparte zostaną na potrzebach zdrowotnych występujących w polskim społeczeństwie. Celem jest umożliwienie funkcjonowania systemu, w którym działania przewidziane są z odpowiednim wyprzedzeniem" – podkreślono.

Projekt wprowadza m.in. rozwiązania dotyczące mapy potrzeb zdrowotnych. To opracowania publikowane regularnie od 2015 r., z najważniejszymi danymi o systemie ochrony zdrowia. Ich publikacja jest potrzebna do oceny sytuacji i do zidentyfikowania dziedzin wymagających zmian. Stanowią bazę danych i analiz dla instytucji i osób z ochrony zdrowia, m.in. Ministerstwa Zdrowia, NFZ, samorządów, dyrektorów szpitali czy przychodni.

Projekt ma usprawnić organizację tworzenia mapy potrzeb zdrowotnych i wykorzystania jej do prowadzenia polityki zdrowotnej na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Minister zdrowia będzie opracowywał mapę potrzeb zdrowotnych obejmującą m.in. analizy demograficzne i epidemiologiczne oraz analizy stanu i wykorzystania zasobów systemu opieki zdrowotnej, w tym personelu medycznego. Zamieszczane one będą na specjalnej stronie internetowej w formie zaawansowanego narzędzia analitycznego.

Ponadto opracowania szefa MZ uwzględnią wyzwania systemu opieki zdrowotnej, a także rekomendowane kierunki działań na poziomie krajowym i wojewódzkim.

Minister zdrowia będzie też współpracował w wojewodami, jeśli chodzi o określanie w mapie potrzeb zdrowotnych rekomendowanych kierunków działań dla danego województwa.

W projekcie przewidziano, że mapa potrzeb zdrowotnych ustalana będzie na 7 lat (pierwsza edycja na 6 lat), przy czym wyniki analiz demograficznych i epidemiologicznych, analiz stanu i wykorzystania zasobów, w tym personelu medycznego – aktualizowane będą co roku.

Wzmocniony zostanie nadzór ministra zdrowia nad realizacją rekomendowanych kierunków działań wskazanych w mapie potrzeb zdrowotnych. Obecnie – jak wskazano w komunikacie CIR – brakuje mechanizmów jakiegokolwiek nadzoru, który umożliwiałby zapewnienie, że potrzeby zdrowotne będą brane pod uwagę w działalności poszczególnych instytucji.

Szef MZ będzie ogłaszał mapę potrzeb zdrowotnych w obwieszczeniu. Pierwsza mapa będzie obowiązywała od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2027 r.

Zgodnie z projektem dotychczasowe wojewódzkie rady ds. potrzeb zdrowotnych zostaną rozwiązane. W ich miejsce powołane zostaną nowe, znacznie mniej liczne.

W komunikacie CIR wskazano, że dotychczasowe priorytety dla regionalnej polityki zdrowotnej zostaną zastąpione nowym dokumentem o nazwie plan transformacji. Wyjaśniono, że chodzi o wzmocnienie roli podmiotów uczestniczących w tworzeniu i wdrażaniu mapy, z wyraźnym rozdzieleniem kompetencji dotyczących określania potrzeb zdrowotnych.

Utworzony zostanie także krajowy plan transformacji i wojewódzkie plany transformacji – dokumenty będą uwzględniać rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie potrzeb zdrowotnych oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Plan transformacji będzie określał potrzeby zdrowotne i wyzwania organizacji systemu opieki zdrowotnej na poziomie ponadregionalnym lub wojewódzkim.

Za ustalenie i wdrożenie krajowego planu transformacji będzie odpowiedzialny minister zdrowia, a wojewódzkiego planu transformacji – wojewoda.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 14 dniach od ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2022 r.