Ale nie tylko to wydaje się być w gestii szpitali. – Rozmawiałam z kobietą, która trafiła do szpitala we wczesnej obumarłej ciąży. Musiała wziąć leki na wywołanie akcji porodowej. Tabletkę dostała na oczach dziewczyny, która leżała obok w zagrożonej ciąży i walczyła o to, by dotrwać w niej do końca. One nie powinny mieć ze sobą kontaktu, złamano intymność ich obu. To nie są jednostkowe przypadki – opowiada Agnieszka Jankowska-Rachel z hospicjum perinatalnego w Rzeszowie. Nasi rozmówcy szukają przyczyny tego stanu rzeczy w rozporządzeniach mówiących o standardach opieki okołoporodowej. O ile np. dokument MZ z 2015 r. precyzował, że „należy zadbać o to, aby w czasie pobytu w oddziale pacjentka po urodzeniu martwego dziecka nie miała stałego kontaktu z pacjentkami, które urodziły zdrowe dzieci”, o tyle rozporządzenie z 2018 r. wprowadza już określenie „w miarę możliwości”.