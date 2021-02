Szef resortu zdrowia był pytany w piątek w Programie Pierwszym Polskiego Radia o to, kiedy kolejne szczepionki na Covid-19 zostaną dopuszczone do użytku w UE.

Wydaje mi się, że w pierwszym kwartale żadna kolejna szczepionka nie dostanie dopuszczenia, bo po prostu nie ma jeszcze złożonych wniosków. Ale mamy jeszcze dwa produkty, które są w tzw. procedurze przeglądu, (...) i to jest Novavax (...) i szczepionka CureVac

- powiedział Adam Niedzielski.

Podkreślił, że preparat firmy Novavax to szczepionka najbardziej tradycyjna, CureVac to natomiast szczepionka w technologii mRNA, czyli takiej samej, w której wyprodukowano preparaty Pfizer i Moderna. Niedzielski poinformował również, że Polska ma zakontraktowanych ponad 8 mln szczepionek Novavax oraz blisko 6 mln szczepionek CureVac.

Więc te nasze kontrakty (...) są na ogromne liczby i - sumując to wszystko - oczywiście moglibyśmy czuć się komfortowo. Tylko że potem, niestety, rzeczywistość weryfikuje, że to wszystko się przesuwa, opóźnia i my nie możemy wykorzystać potencjału naszego systemu szczepiennego

- wskazywał minister zdrowia.

Szef resortu zdrowia pytany, czy Polska poszukuje możliwości dokupienia szczepionek poza mechanizmem unijnym, odparł: "Oczywiście, my to rozeznanie robimy". "Myślę, że mamy już nawet pewnego rodzaju rozeznanie, to znaczy, że jakieś tam oferty są składane. Ale to jest sprawa bardzo skomplikowana, bo po pierwsze, podstawowych źródłem zasilenia powinny być zakupy w ramach naszego mechanizmu europejskiego" - powiedział Niedzielski.

Myślę, że tu też pan premier pokazuje, że główny wysiłek, jeśli chodzi o zwiększenie dostaw, nie powinien polegać na szukaniu nowych możliwości, tylko jednak egzekwowaniu tego, co nam się należy

- zaznaczył.

W czwartek i piątek premier Mateusz Morawiecki bierze udział w dwudniowym wideoszczycie UE poświęconym pandemii Covid-19 i kwestiom bezpieczeństwa; rozmowy dotyczą m.in. tego, jak poprawić koordynację w walce z koronawirusem i przyspieszyć dostarczanie szczepionek do państw członkowskich.

We wtorek premier wraz z szefami rządów: Hiszpanii - Pedro Sanchezem, Danii - Mette Frederiksenem, Belgii - Alexandrem De Croo i prezydentem Litwy - Gitanasem Nausedą wystosowali list, w którym zaapelowali o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE.