Samorząd zaproponował też poprawki do procedowanego wciąż projektu ustawy o wyrobach medycznych. Chodzi o taką konstrukcję art. 61 ust. 3 projektowanej regulacji, która wprowadziłaby obowiązek – a nie fakultatywność – wydania rozporządzenia określającego katalog wymagań lub ograniczeń w odniesieniu do wyrobów stwarzających zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa użytkowników. A ponieważ spełnienie określonych w nim wymogów jest zdaniem NRL bezwzględnie konieczne, to na straży wykonania rozporządzenia powinien stać przepis przewidujący sankcje za jego nieprzestrzeganie. Samorząd chce, by za używanie wyrobu medycznego niezgodnie z przepisami groziła kara do 1 mln zł.