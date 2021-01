- Korygujemy błąd w planie szczepień; zmienimy rozporządzenie. Dokonaliśmy zmian w etapie I. Część Ia: wszyscy seniorzy powyżej 60. roku życia; część Ib: osoby z chorobami przewlekłymi, Ic to przedstawiciele służb mundurowych oraz nauczyciele - powiedział na konferencji Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Szef Kancelarii Premiera przyznał na środowej konferencji prasowej, że w ostatnim czasie do resortu zdrowia i KPRM wpłynęło szereg uwag i wniosków dotyczących ustalonej kolejności szczepień, m.in. ze strony Rady ds. Medycznych przy Premierze Mateuszu Morawieckim. "Szczególnie dużo takich wniosków dotyczyło preferencyjnego i właściwego potraktowania osób chorych na choroby przewlekłe" - dodał Dworczyk.

Jak mówił, w każdym procesie decyzyjnym mogą pojawić się błędy, które trzeba skorygować. "I dzisiaj korygujemy ten nasz błąd i przedstawiamy zweryfikowany i skorygowany etap pierwszy szczepień przeciw COVID-19. Dokonaliśmy, zgodnie z sugestiami Rady Medycznej (...), podziału etapu pierwszego na trzy części" - poinformował szef KPRM.

Według niego w części 1A zaszczepieni mają zostać seniorzy powyżej 60 roku życia, w części 1B - osoby z chorobami przewlekłymi (chorzy na nowotwory, osoby po przeszczepach, dializowane), a w części 1C - nauczyciele i przedstawiciele służb mundurowych.

Dworczyk zapowiedział, że wkrótce zmienione zostanie rozporządzenie dotyczące szczepień przeciwko COVID-19.

Szef Kancelarii Premiera zaznaczył, że utrzymana zostaje możliwość wcześniejszego szczepienia, niż to wynika z wieku, dla osób, które posiadają pewne schorzenia. Osoby takie muszą się zgłosić do swego lekarza prowadzącego po skierowanie na szczepienie i wówczas mogą otrzymać zabieg wcześniej.

Dworczyk poinformował ponadto, że w pomoc przy rejestracji seniorów włączy się Solidarnościowy Korpus Wsparcia Seniorów. Polityk zaapelował też do seniorów, by w większym niż dotychczas zakresie korzystali z infolinii dedykowanej programowi szczepień. "Ten sposób jest bardziej bezpieczny i prostszy do rejestracji" - podkreślił szef KPRM.

Dworczyk poinformował, że w Polsce zaszczepionych zostało już 530 tys. osób. Do miejsc szczepień dostarczono ponad 757 tys. dawek, a w magazynach pozostało prawie pół miliona szczepionek.

"To oznacza, że redukcje dostaw, które są wynikiem decyzji firmy Pfizer wpłynęły na zaburzenie balansu, który staraliśmy się do tej pory utrzymywać, tzn. staraliśmy się, żeby zawsze połowa szczepionek była przechowywana w magazynie. Natomiast teraz po modyfikacji harmonogramu dostaw przez firmę Pfizer my zmieniliśmy nasz harmonogram w taki sposób, żeby osoby, które otrzymały pierwszą dawkę miały gwarancję otrzymania drugiej dawki, bo bezpieczeństwo jest sprawą nadrzędną w Narodowym Programie Szczepień" - powiedział.

Ponadto Dworczyk zapewnił , że nie będzie opóźnień w rozpoczęciu szczepień grupy pierwszej, czyli seniorów po 70. roku życia. Przypomniał również, że w związku z ograniczeniem dostaw preparatu Pfizera konieczne było spowolnienie procesu szczepienia grupy zero, czyli pracowników medycznych.

"Ale cały czas ten proces kontrolujemy i jeżeli tylko producenci będą się wywiązywać bardziej rzetelnie z harmonogramu dostaw, który sami przedstawiają, to wtedy proces powinien postępować dalej w sposób niezaburzony" - dodał.

"Do dzisiaj, za pośrednictwem trzech kanałów, zarejestrowało się ponad 669 tys. seniorów powyżej 80. roku życia. Jeżeli byśmy do tego dodali seniorów z DPS-ów (domów pomocy społecznej - PAP), którzy już są w tej chwili szczepieni powyżej 80. roku życia, to mamy grupę ponad 700 tys. pacjentów 80 plus, którzy już są szczepieni albo zarejestrowani na konkretny termin szczepienia" - podsumował szef KPRM pięć pierwszych dni, w których ta grupa osób otrzymała możliwość rejestrowania się na szczepienie. Ma ono ruszyć 25 stycznia. Obecnie - od 18 do 22 grudnia - szczepieni są seniorzy w DPS.

Seniorzy powyżej 80. roku życia od zeszłego piątku mogą rejestrować się na konkretny termin szczepienia, w konkretnej placówce za pośrednictwem internetu - Internetowe Konto Pacjenta, bezpośrednio w punkcie szczepień lub dzwoniąc na infolinię NFZ pod numer 989. Od 22 grudnia kolejna grupa, czyli osoby powyżej 70 roku życia będą mogły również zarejestrować się w ten sam sposób. Szczepienia zarejestrowanych w ten sposób osób ruszą 25 grudnia.

Szef KPRM przypomniał, że osób powyżej 80 lat jest w Polsce około 1,7 mln.