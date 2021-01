Sprawa dotyczyła oferty odrzuconej w konkursie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w profilaktyce raka piersi. Powodem było to, że we wskazanym miejscu udzielania świadczeń stwierdzono brak negatoskopu, co było elementem koniecznym zamówienia. Spółka odwołała się, wskazując, że dysponuje sprzętem w innej placówce. Mimo to NFZ utrzymał decyzję w mocy. Wyjaśnił, że jednym z wymagań konkursowych była konieczność posiadania specjalistycznego sprzętu. Spółka jako miejsce udzielania świadczeń wskazała konkretną placówkę, a zatem wymagany sprzęt powinien znajdować się właśnie tam.