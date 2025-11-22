Jakie są obecne i zapowiadane obowiązki IOD w 2026?

W 2026 roku kluczowym obszarem pracy inspektorów pozostanie zarządzanie ryzykiem przetwarzania danych osobowych oraz utrzymanie zgodności z zasadami RODO. EROD zapowiedziała, że w nadchodzących latach większy nacisk zostanie położony na:

ocenę skutków dla ochrony danych (DPIA) przy wdrażaniu nowych systemów informatycznych,

monitorowanie zgodności przetwarzania danych z zasadą privacy by design,

weryfikację przekazywania danych poza Europejski Obszar Gospodarczy,

bieżące szkolenia pracowników w zakresie bezpieczeństwa informacji.

Nie wprowadzono jeszcze nowych obowiązków ustawowych na 2026 rok, jednak UODO i EROD zapowiadają aktualizację wytycznych w zakresie dokumentowania i raportowania incydentów.

Raportowanie i współpraca z organami nadzorczymi

Zgodnie z zapowiedziami Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), planowane jest uruchomienie zunifikowanego formularza zgłoszenia incydentu w systemie teleinformatycznym urzędu. Ma to ułatwić raportowanie naruszeń ochrony danych osobowych i usprawnić komunikację między administratorem a organem nadzoru. Do czasu oficjalnego wdrożenia systemu (najprawdopodobniej po 2026 r.) obowiązują dotychczasowe zasady raportowania.

IOD odgrywa również coraz większą rolę w koordynacji współpracy w ramach grup kapitałowych i instytucji publicznych. W 2026 roku mogą pojawić się nowe wytyczne UODO dotyczące powoływania jednego inspektora dla kilku podmiotów powiązanych organizacyjnie – jednak nie są one jeszcze zatwierdzone.

Dokumentacja RODO i audyt zgodności

W praktyce rok 2026 będzie kontynuacją trendu w kierunku doskonalenia dokumentacji RODO i zwiększenia transparentności procesów przetwarzania danych. Inspektorzy powinni zwrócić uwagę na:

aktualizację rejestrów czynności przetwarzania,

wdrożenie i testowanie procedur reagowania na incydenty,

regularne przeglądy zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych,

planowanie audytów wewnętrznych z rocznym harmonogramem.

W większych organizacjach coraz większą rolę odgrywa automatyzacja procesów zgodności (GRC – Governance, Risk, Compliance), która wspiera monitorowanie i raportowanie zgodności z RODO.

Checklista dla IOD na 2026 rok

Przejrzyj rejestry czynności przetwarzania – zaktualizuj je o wszystkie nowe procesy po 2025 r.

Zaplanuj audyt zgodności – szczególnie w obszarach HR, marketingu i IT.

Zaktualizuj polityki bezpieczeństwa informacji – dostosuj je do bieżących potrzeb technologicznych.

Zorganizuj szkolenia dla pracowników – przypomnienie zasad RODO to obowiązek cykliczny.

Śledź komunikaty UODO i EROD – przygotuj się na wdrożenie elektronicznego raportowania, gdy stanie się obowiązujące.

Jakie wyzwania czekają inspektorów ochrony danych w 2026?

Największym wyzwaniem pozostaje utrzymanie zgodności z przepisami w kontekście rosnącej automatyzacji, rozwoju sztucznej inteligencji oraz pracy zdalnej. Inspektorzy coraz częściej muszą łączyć kompetencje prawnicze i techniczne, a jednocześnie nadzorować procesy przetwarzania danych w wielu lokalizacjach.

Podsumowanie

Rok 2026 nie wprowadza nowych, obowiązkowych regulacji dla IOD, ale jest okresem przygotowania do nadchodzących zmian i zaostrzenia nadzoru nad raportowaniem incydentów. Inspektorzy powinni już teraz aktualizować procedury, wzmacniać dokumentację i śledzić nowe wytyczne UODO oraz EROD, aby zapewnić pełną gotowość na kolejne etapy wdrożeń.

FAQ

Jakie zmienią się obowiązki IOD w 2026 roku?

W 2026 roku obowiązki IOD pozostają zasadniczo bez zmian, jednak wzrasta znaczenie audytów i raportowania zgodności.

Czy RODO zostanie znowelizowane w 2026 roku?

Nie, nie planuje się nowelizacji RODO – mogą jednak pojawić się nowe wytyczne interpretacyjne UODO i EROD.

Czy w 2026 roku wprowadzony zostanie obowiązek raportowania elektronicznego?

Nie – UODO zapowiada wprowadzenie systemu raportowania online, ale jego wdrożenie może nastąpić po 2026 roku.

Jakie dokumenty powinien prowadzić inspektor w 2026 roku?

IOD powinien prowadzić rejestry czynności przetwarzania, rejestr naruszeń, wyniki audytów oraz polityki bezpieczeństwa danych.

Kogo obejmą nowe wytyczne dotyczące IOD?

Nowe wytyczne, jeśli zostaną wprowadzone, będą dotyczyć głównie średnich i dużych organizacji przetwarzających dane osobowe w sposób systematyczny.

