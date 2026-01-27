Szpital zamiast domu opieki. Kulisy „porzuceń” seniorów

Media regularnie opisują przypadki przywożenia do szpitali osób w zaawansowanym wieku, które nie wymagają hospitalizacji. Trafiają tam, ponieważ w ich środowisku zamieszkania brakuje opieki. Według relacji dyrektorów placówek medycznych, zespoły ratownictwa medycznego są wzywane do seniorów z powodu złych warunków mieszkaniowych lub zaniedbania. Często to pracownicy socjalni gmin wnioskują o interwencję pogotowia, przekonując, że senior wymaga opieki szpitalnej.

Problem pogłębia się po zakończeniu leczenia. Rodziny niejednokrotnie odmawiają odebrania bliskich, a nawet uniemożliwiają im powrót do domu. Pacjenci ci zajmują szpitalne łóżka bez wskazań medycznych, co:

utrudnia dostęp do świadczeń osobom w stanach nagłych,

generuje dodatkowe koszty dla systemu,

wydłuża kolejki oczekujących na zabiegi.

Szczególnie drastycznym aspektem jest łamanie woli pacjentów paliatywnych, którzy chcą spędzić ostatnie dni w domu, co jest im uniemożliwiane przez członków rodziny. Zjawisko to nasila się zwłaszcza w okresach świątecznych i wakacyjnych.

Interwencja RPO i odpowiedź Ministerstwa

Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich, Stanisław Trociuk, wystąpił do minister ds. polityki senioralnej Marzeny Okły-Drewnowicz o analizę problemu i wypracowanie środków zaradczych. Głównych przyczyn obecnego stanu rzeczy upatruje się w systemowym niedofinansowaniu opieki długoterminowej, braku miejsc w domach pomocy społecznej (DPS) oraz długim czasie oczekiwania na przyjęcie do placówek opiekuńczych.

W odpowiedzi resort poinformował o powołaniu Międzyresortowego Zespołu ds. systemowych rozwiązań związanych z opieką nad osobami starszymi. Prace te wpisują się w realizację Krajowego Planu Odbudowy (kamień milowy A70G), którego finalizacja planowana jest na koniec 2025 roku.

Nowa ustawa (UD326): Koniec z bezradnością systemu

Najnowsze informacje z 27 stycznia 2026 r. wskazują, że projekt ustawy o opiece długoterminowej jest na etapie finalizacji i wkrótce trafi do Stałego Komitetu Rady Ministrów. Nowa regulacja ma bezpośrednio uderzyć w przyczynę problemu poprzez stworzenie obowiązkowego systemu współpracy między:

podmiotami leczniczymi (szpitale, POZ),

jednostkami pomocy społecznej (OPS, CUS),

zespołami ratownictwa medycznego.

System wczesnej identyfikacji i wymiany informacji Mechanizm ma opierać się na niezwłocznej wymianie danych w sytuacjach, gdy personel medyczny lub ratownicy zauważą, że sytuacja życiowa pacjenta wskazuje na ryzyko zaniedbania lub potrzebę wsparcia środowiskowego. Ustawa precyzyjnie określa ścieżki komunikacji:

Szpitale przekazują informacje do ośrodków pomocy społecznej.

przekazują informacje do ośrodków pomocy społecznej. Ratownicy medyczni informują OPS właściwy dla miejsca interwencji.

informują OPS właściwy dla miejsca interwencji. Pomoc społeczna alarmuje lekarzy POZ o konieczności weryfikacji stanu zdrowia osoby niesamodzielnej.

Koordynator ds. opieki długoterminowej

Kluczowym elementem reformy jest powołanie koordynatora ds. opieki długoterminowej. Będzie on monitorował każdą przekazaną informację o osobie potrzebującej wsparcia, inicjował interwencje i pilnował, by żadne zgłoszenie nie pozostało bez reakcji. Ma to stworzyć „łańcuch odpowiedzialności” i zapobiec sytuacjom, w których seniorzy są odsyłani między różnymi instytucjami.

Według zapowiedzi minister Marzeny Okły-Drewnowicz, nowe rozwiązania mają wejść w życie po upływie 24 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Ten czas ma pozwolić na dostosowanie systemów informatycznych ochrony zdrowia i pomocy społecznej do wzajemnej komunikacji.