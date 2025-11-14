Ochrona zdrowia: jak połączyć NFZ i część komercyjną

Jego zdaniem, jeśli mamy do czynienia z „miksem” między prywatnym i publicznym sektorem, w jednym podmiocie leczniczym, to trzeba się zastanowić, w jaki sposób przybliżyć medycynę pacjentowi, czyli jak komplementarnie połączyć te dwa systemy, żeby była możliwość skorzystania z usług opłacanych przez NFZ, a jednocześnie, żeby można było też korzystać z komercyjnej części oferty medycznej.

– Powinny funkcjonować systemy dopłat, dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne, możliwość pomocy pacjentowi w szybszym dostępie. Konstytucja mówi jasno, że każdy ma równy dostęp do opieki zdrowotnej, finansowanej ze środków publicznych. Tam nie ma nic o środkach niepublicznych. Dlatego w momencie, kiedy pacjent wyciąga pieniądze z własnej kieszeni, to sam sobie kształtuje taką dostępność, na jaką ma ochotę i jaka jest oczywiście możliwa, mimo tego, że on to finansuje sam – podkreśla prezes Walicki podczas Forum Rynku Zdrowia.

