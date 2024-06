Z danych zebranych przez Barometr Providenta wynika, że niemal co piąty Polak tegoroczny urlop spędzi w domu. Połowa z nas nie ma pieniędzy na zagraniczne czy krajowe wojaże. Z kolei ci, którzy planują już podróże, najchętniej wybierają zagraniczne destynacje i polskie morze.

Jak długo wypoczywają Polacy?

Polski urlop rzadko przekracza dwa tygodnie. Tylko 7,5 proc. respondentów planuje wakacje dłuższe niż 14 dni. W tym roku jednak 28,6 proc. Polaków planuje urlop trwający od 8 do 14 dni, co stanowi wzrost w porównaniu do 23 proc. w 2023 roku. Jednocześnie 27,5 proc. osób planuje tygodniowy urlop. 17 proc . jeszcze nie podjęło decyzji, a 19,3 proc. zrezygnuje z wyjazdu całkowicie.

Powody rezygnacji z wyjazdów?

Ponad połowa ankietowanych (60 proc. osób w wieku 25-34 lat i 66 proc. w wieku 55-64 lat) nie wyjeżdża ze względu na brak wystarczających środków finansowych. Więcej niż 23 proc. Polaków woli odpoczywać w domu, a niemal taki sam odsetek rezygnuje z wyjazdów z powodów zdrowotnych lub braku towarzystwa.

Rosnące koszty wakacji - ile trzeba wydać?

Średnia kwota, jaką Polacy planują wydać na wyjazd, wynosi 3713 zł, co oznacza wzrost o 513 zł w porównaniu do poprzedniego roku. Najwięcej wydają osoby w wieku 35-44 lat (4272 zł) oraz mieszkańcy województwa opolskiego (5510 zł). Kobiety przeznaczają na wakacje średnio 300 zł więcej niż mężczyźni.

Skąd pochodzą te środki? Niemal połowa Polaków sfinansuje letnie podróże z oszczędności, a 39 proc. ze środków bieżących. Tylko 2 proc. skorzysta z karty kredytowej lub pożyczki. Polacy muszą pracować na wymarzone wakacje kilka miesięcy, co tylko potwierdza zdanie wielu z nas, że pracujemy cały rok, aby wydać wszystko w wakacje.

Gdzie i jak wyjeżdżają Polacy?

W tym roku po raz pierwszy od kilku edycji Barometru Providenta wyjazdy zagraniczne (31 proc.) przewyższyły popularność Morza Bałtyckiego (28 proc.). Polskie góry są wymarzonym kierunkiem dla co szóstego Polaka. Co dziesiąty wybiera inne polskie miasta, a 8,8% odpoczywa na wsi oraz 6,9% na Mazurach.

Co decyduje o kierunku i sposobie spędzenia urlopu? Oczywiście zasobność portfela, ale nie tylko.. Co czwarty Polak wybiera miejsce wypoczynku, spełniając swoje marzenia, a 24 proc. kieruje się rekomendacjami bliskich. 21,7 proc, zwraca uwagę na koszty noclegów i jedzenia. Kluczowym czynnikiem dla 17,2 proc. osób jest optymalny czas dojazdu, a 10 proc. stawia na wygodny transport.

Ponad połowa Polaków (51,9 proc.) wybiera samochód jako środek transportu, szczególnie osoby powyżej 35 roku życia. 43 proc. korzysta z komunikacji zbiorowej. Najchętniej zatrzymujemy się w hotelach (29,2 proc.), pensjonatach (20,6 proc.) oraz u znajomych lub rodziny (18,7 proc.). Co szósta osoba rezerwuje domek letniskowy, a tylko 4,3 proc. wybiera pole namiotowe.

Źródło: Informacja prasowa Provident