Od niedawna na polskich drogach działa 43 nowe kamery, które dołączyły do sieci CANARD nadzorowanej przez Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD). Te zaawansowane urządzenia są już aktywne w różnych lokalizacjach, rejestrując wykroczenia kierowców bez wcześniejszych ostrzeżeń. Za złamanie przepisów można teraz otrzymać aż 15 punktów karnych i mandat w wysokości 2000 zł.

Kierowcy powinni mieć się na baczności, bo liczba urządzeń kontrolujących ruch drogowy rośnie, a wraz z nią – ryzyko otrzymania wysokich mandatów i punktów karnych - donosi Dziennik.pl.

Nowe lokalizacje kamer RedLight

System RedLight, który monitoruje przejazdy na czerwonym świetle, zwiększył się o 31 kamer w Białymstoku, na skrzyżowaniu ulic Kazimierza Wielkiego, Piastowskiej, gen. Sosabowskiego i gen. Sulika. Istotne jest to, że kierowcy nie są ostrzegani przed kontrolą przez żadne znaki drogowe, co wyróżnia ten system na tle tradycyjnych fotoradarów. Mandat za przejazd na czerwonym świetle wynosi 500 zł, a do tego kierowca otrzymuje 15 punktów karnych.

Kolejna lokalizacja systemu RedLight działa w Żninie przy ulicy Mickiewicza, gdzie zamontowano 4 kamery. Także w tym miejscu brakuje oznakowań ostrzegających o monitoringu.

Kamery na przejazdach kolejowych

System RedLight monitoruje także przejazdy kolejowe, gdzie za przedwczesny wjazd na torowisko można otrzymać 2000 zł mandatu oraz 15 punktów karnych. Kamery zainstalowane w Warszawie przy ul. Cyrulików są jednymi z najbardziej „zapracowanych”. Od początku roku zarejestrowano tam ponad 3600 przypadków złamania przepisów.

Odcinkowy pomiar prędkości. Nowe lokalizacje i lawina mandatów

Nowe kamery odcinkowego pomiaru prędkości pojawiły się w miejscowościach Baciuty - Łupianka Stara (woj. podlaskie) oraz na drodze krajowej DK94 w Podgrodziu (woj. podkarpackie). Kierowcy, którzy pokonają te odcinki zbyt szybko, mogą spodziewać się mandatu. W 2024 roku odcinkowy pomiar prędkości przyłapał już niemal 223 tys. kierowców.

Najbardziej aktywne lokalizacje to autostrada A4 między Kostomłotami a Kątami Wrocławskimi, gdzie kamery zarejestrowały niemal 68 tys. wykroczeń, oraz tunel na trasie S2 w Warszawie.

Fotoradary i radiowozy

System CANARD dysponuje obecnie 449 fotoradarami, które od początku roku zarejestrowały ponad 511 tys. naruszeń. Rekordzistą wśród fotoradarów jest urządzenie Mesta Fusion RN w Świdniku, które wykryło aż 17 423 wykroczenia, kontrolując nawet 32 pojazdy jednocześnie.