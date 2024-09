Podwyżki opłat za egzaminy na prawo jazdy stają się rzeczywistością w coraz większej liczbie województw. Zmieniające się przepisy i rosnąca inflacja sprawiają, że zdobycie uprawnień do kierowania pojazdami jest coraz droższe. Sprawdź, ile kosztują egzaminy w różnych regionach Polski i jakie dodatkowe koszty czekają na przyszłych kierowców w 2024 roku.

Od początku 2023 roku opłaty za egzaminy na prawo jazdy ustalane są przez sejmiki wojewódzkie, co doprowadziło do regionalnych różnic w cenach. Kolejne podwyżki, zapowiedziane w województwie śląskim, zaskoczyły kandydatów na kierowców. Zmiany cen są konsekwencją rosnącej inflacji i wpływają na koszty zdobycia prawa jazdy w Polsce. Ile musimy za egzamin teoretyczny i praktyczny w różnych województwach, dlaczego ceny rosną i jak wpłyną one na przyszłych kierowców?

Podstawa prawna zmian opłat za prawo jazdy

Na początku 2023 roku wprowadzono zmiany, które umożliwiły sejmikom wojewódzkim samodzielne ustalanie opłat za egzaminy na prawo jazdy. Podstawą prawną tych działań jest ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz.U. 2022 poz. 984). Opłaty zmieniają się zgodnie ze wskaźnikiem cen towarów i usług publikowanym przez Główny Urząd Statystyczny, który za rok 2023 wyniósł 11,4%.

Opłaty za egzaminy na prawo jazdy w 2024 r. [KWOTY]

Województwo śląskie jako pierwsze wprowadziło podwyżki w 2023 roku, a kolejne regiony szybko podążyły tym śladem. Nowe stawki, które obowiązują od 2024 roku, są następujące:

Egzamin teoretyczny : wzrost z 50 zł do 55 zł.

: wzrost z 50 zł do 55 zł. Egzamin praktyczny na kategorie A, A1, A2, AM, B, B1, B96, T : z 200 zł do 222 zł.

: z 200 zł do 222 zł. Egzamin praktyczny na kategorie C, D, B+E, C+E: z 250 zł do 278 zł.

Podwyżki te mają na celu pokrycie rosnących kosztów związanych z prowadzeniem ośrodków egzaminacyjnych oraz wynagrodzeniami dla egzaminatorów.

Dlaczego rosną ceny egzaminów na prawo jazdy?

Rosnące koszty egzaminów na prawo jazdy są wynikiem kilku czynników:

Inflacja : wzrost wskaźnika cen towarów i usług o 11,4% w 2023 roku jest głównym argumentem samorządów.

: wzrost wskaźnika cen towarów i usług o 11,4% w 2023 roku jest głównym argumentem samorządów. Zróżnicowanie regionalne : ceny różnią się w zależności od województwa, np. w Małopolsce egzamin praktyczny kosztuje 200 zł, a w Świętokrzyskiem już 222 zł.

: ceny różnią się w zależności od województwa, np. w Małopolsce egzamin praktyczny kosztuje 200 zł, a w Świętokrzyskiem już 222 zł. Podwyżki w ośrodkach egzaminacyjnych: większość przychodów Wojewódzkich Ośrodków Ruchu Drogowego (WORD) pochodzi z opłat za egzaminy.

Od 2013 do 2023 roku opłaty były stabilne, ale zmieniające się warunki ekonomiczne wymusiły wzrost kosztów, co odczują wszyscy przyszli kierowcy.

Ceny za prawo jazdy 2024. Najtańsze i najdroższe województwa

Wysokość opłat za egzaminy na prawo jazdy zależy od regionu, co powoduje duże zróżnicowanie cen:

Najtańsze województwa : łódzkie – egzamin teoretyczny 50 zł, praktyczny 180 zł.

: łódzkie – egzamin teoretyczny 50 zł, praktyczny 180 zł. Średnie ceny : Kraków, Warszawa, Wrocław – egzamin teoretyczny 50 zł, praktyczny 200 zł.

: Kraków, Warszawa, Wrocław – egzamin teoretyczny 50 zł, praktyczny 200 zł. Najdroższe województwa: śląskie i opolskie – egzamin teoretyczny 55 zł, praktyczny 222 zł lub 278 zł w zależności od kategorii.

Niektóre ośrodki oferują również darmowe egzaminy praktyczne dla osób niepełnosprawnych, które przystępują do egzaminu własnym pojazdem.

Jakie dodatkowe koszty czekają na przyszłych kierowców?

Zdobycie prawa jazdy w 2024 roku wiąże się z dodatkowymi kosztami, które kandydaci muszą uwzględnić w swoim budżecie:

Badanie lekarskie : koszt około 200 zł.

: koszt około 200 zł. Wydanie dokumentu prawa jazdy : opłata 100 zł.

: opłata 100 zł. Kurs w szkole jazdy: ceny kursów również wzrosły, choć ich wysokość zależy od regionu i szkoły.

Średni koszt kursu na prawo jazdy kategorii B wynosi około 3059 zł, ale w niektórych miastach ceny mogą być wyższe lub niższe:

Gorzów Wielkopolski : średnio 3620 zł, co czyni go jednym z najdroższych miast.

: średnio 3620 zł, co czyni go jednym z najdroższych miast. Warszawa : kurs kosztuje około 3300-3500 zł.

: kurs kosztuje około 3300-3500 zł. Wrocław : średnia cena to około 3100 zł.

: średnia cena to około 3100 zł. Kielce: kursy są najtańsze, średnio około 2720 zł.

Łączne koszty zdobycia prawa jazdy mogą więc znacznie przekroczyć oczekiwania kandydatów, a na ostateczną cenę wpływają zarówno opłaty egzaminacyjne, jak i inne wymagane świadczenia.

Co oznaczają rosnące opłaty za prawo jazdy?

Podwyżki opłat za egzaminy na prawo jazdy to wynik rosnącej inflacji i zmian w przepisach, które pozwalają sejmikom wojewódzkim na samodzielne kształtowanie stawek. Choć ceny różnią się w zależności od regionu, przyszli kierowcy muszą liczyć się z rosnącymi kosztami. Stabilność cenowa z poprzedniej dekady należy już do przeszłości, a nowe realia wymagają większych nakładów finansowych na uzyskanie uprawnień do prowadzenia pojazdów.