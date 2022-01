W tej sytuacji wraca pytanie o sensowność przekopu Mierzei Wiślanej, który wraz z pogłębianiem toru wodnego do portu w Elblągu ma kosztować 1,8 mld zł. Ten ostatni port ma teraz marginalne znaczenie pod względem obsługi ruchu cargo. W 2021 r. przeładowano tam 125 tys. ton towarów, czyli ponad 400 razy mniej niż w Gdańsku. Władze portu w Elblągu liczą, że po zakończeniu budowy przekopu przeładunki diametralnie tam wzrosną – nawet do 3,5 mln ton towarów rocznie. Będzie on wówczas wspomagał porty w Gdańsku. Sensowność realizacji nowego skrótu przecinającego Mierzeję Wiślaną od dawna podważa prof. Włodzimierz Rydzkowski z Katedry Polityki Transportowej Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego. Wskazuje on, że nawet jeśli przeładunki wzrosłyby 10-krotnie, do 1 mln ton rocznie, a stawka portowa wzrosłaby o 100 proc., to roczny zysk netto wyniósłby tylko ok. 2 mln zł rocznie. Według niego to będzie niewspółmierne do poniesionych nakładów, które wyniosą prawie tysiąc razy więcej.