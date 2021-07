– W rezultacie albo będziemy dokładać do biznesu, albo wypadniemy z europejskiego rynku, którego jesteśmy liderem. A przecież zatrudniamy ponad 350 tys. pracowników – ostrzega Jan Buczek, prezes Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce, które również domaga się zmian w przepisach dotyczących wynagradzania kierowców . Jednocześnie przyznaje, że nawet w środowisku nie ma zgody co do kierunku zmian. Przedstawiciele ZMPD postulują np. stworzenie odrębnego branżowego systemu wynagradzania dla kierowców. To jednak od lat napotyka na zdecydowany opór ze strony rządu, który obawia się, że ustępstwo wobec jednej branży pociągnie za sobą roszczenia kolejnych.