Inne podejście do wodoru ma nowosądecki Newag. Szef spółki Zbigniew Konieczek ostrożnie podchodzi do tej technologii, bo na razie nie wiadomo, czy będą chętni na zakup takich składów w najbliższych latach. Przypomina, że wodorowe pociągi mogą się sprawdzić tylko na liniach niezelektryfikowanych, a w przypadku Polski są to zwykle mniej oblegane, regionalne trasy. – Obsługujących te linie spalinowych szynobusów jest ok. 200. Ich średnia wieku nie jest duża, bo wynosi ok. 13 lat. Wątpię, by w najbliższych latach regiony wymieniały je na dużą skalę – mówi DGP Zbigniew Konieczek.