To przypomina sytuację sprzed roku w czasie pierwszej fali pandemii. – Państwa zaczęły wprowadzać obostrzenia na własną rękę i powstał straszny bałagan, nikt nie wiedział, gdzie przejedzie – mówi Piotr Mikiel, dyrektor departamentu transportu w Zrzeszeniu Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. – Interwencja KE , która uznała, że transport nie może stanąć i przepływ towarów powinien być płynny, bardzo wtedy pomogła – dodaje. Potem sytuacja się poprawiła. Do teraz. Nie dość, że kolejne kraje wprowadzają obowiązek testów – obecnie Niemcy, wcześniej Wielka Brytania czy Francja – to jeszcze wiele państw członkowskich wymaga od kierowców ciężarówek kilku formularzy rejestracyjnych przy każdym przekroczeniu granicy: innych na wjazd do kraju, innych na przejazd w czasie godziny policyjnej, a jeszcze innych przy wjeździe z różnych krajów. Do tego przepisy zmieniają się tak często, że nadążanie za nimi jest prawie niemożliwe.