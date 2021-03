Znacjonalizowana bydgoska Pesa stara się zrzucić z siebie odium firmy kojarzącej się z opóźnieniami i kiepskimi wynikami. W najbliższym czasie szykuje kilka posunięć biznesowych, dzięki którym chce na dobre wyjść na prostą. Poprawieniu wyników ma służyć m.in. zdobycie dużego kontraktu dla Kolei Czeskich (Česke Drahy). Podpisana w piątek umowa ramowa ma wartość 14,5 mld koron czeskich, czyli ok. 2,5 mld zł i zakłada, że przewoźnik może zamówić do 160 spalinowych pociągów regionalnych. W przetargu spółka pokonała inną firmę z Polski – nowosądecki Newag. O zlecenie walczył jeszcze hiszpański CAF, ale jego oferta nie spełniła postawionych założeń.

Na początek Koleje Czeskie zakontraktowały w Pesie dostawy 33 składów o wartości ponad 0,5 mld zł. Pierwsze z nich mają dojechać do naszego południowego sąsiada w 2023 r. Przewoźnik zapowiada, że zamówienie kolejnych transz będzie uzależnione od wygrania przez niego przetargów na wożenie pasażerów w następnych regionach.

Jeśli Koleje Czeskie wykorzystają pełną opcję i zamówią w Pesie wszystkie 160 pojazdów , to dla bydgoskiego producenta byłoby to największe zamówienie w historii.

Tymczasem bydgoski producent zamierza w marcu przedstawić swoją strategię działania do 2025 r. Zaprezentuje m.in. nowy pojazd , nad którym pracuje. Przedstawi też plan, który określi, na jakich produktach zamierza się skupić w najwyższym czasie. Eksperci w poprzednich latach wskazywali, że jedną z przyczyn problemów firmy jest porywanie się na produkcję zbyt szerokiej gamy pojazdów i jednoczesna walka zbyt niskimi cenami.

Kolej szykuje się do odrabiania strat

Pesa zarzeka się też, że nie będzie uciekać od innowacji. We wrześniu na targach kolejowych Trako w Gdańsku zamierza zaprezentować lokomotywę wodorową. Pracuje też nad pociągiem pasażerskim zasilanym ogniwami wodorowymi. – Uważamy, że rozwijanie tej technologii ma sens. Z czasem powinni na nią postawić także przewoźnicy. Chcemy być gotowi do tego, by ogniwa wodorowe instalować także w starszych pojazdach, podczas napraw głównych – mówi rzecznik Pesy Maciej Grześkowiak.