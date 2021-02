Rozkręcają się prace przy obwodnicach innych dużych miast. Do 2023 r. powinien zostać domknięty ring wokół Łodzi. Chodzi o zachodnią obwodnicę, którą utworzy trasa S14. Pozwoli ona m.in. wyprowadzić wielotysięczny ruch samochodów z miast sąsiadujących z Łodzią – Zgierza, Konstantynowa i Aleksandrowa. Południowy odcinek S14 od węzła Lublinek, niedaleko łódzkiego lotniska, do Teofilowa ma być skończony w listopadzie tego roku. Po zawirowaniach przetargowych dłużej, bo do kwietnia 2023 r. poczekamy na północny fragment, do połączenia z autostradą A2. Buduje go chińska firma Stecol. Choć pod względem czasowym kontrakt zbliża się do półmetka, to „zawansowanie rzeczowe” inwestycji na razie sięgnęło 16 proc. Rzecznik Piechowiak zaznacza jednak, że pierwszy kamień milowy, czyli złożenie wniosku o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, udało się osiągnąć w terminie. ‒ Oczekujemy, że na wiosnę rozkręcą się prace budowlane – mówi rzecznik GDDKiA.