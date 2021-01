Według fundacji zagrożonych jest wiele odcinków sieci kolejowej, które są istotne dla spójności terytorialnej kraju. Dlatego w konsultacjach przed przyjęciem nowelizacji postulowała, żeby podwyższyć kategorię utrzymania na określonych fragmentach. Wśród nich znalazły się m.in. linie z Zagórza przez Ustrzyki Dolne do granicy z Ukrainą, z Orzysza przez Mikołajki do miejscowości Czerwonka, z Elbląga do Braniewa czy z Jarocina do Gostynia w Wielkopolsce. W tych przypadkach fundacja proponowała podwyższenie kategorii z D do C, co oznaczałoby, że PKP PLK musiałaby tam utrzymywać minimalną prędkość 30 km/h.