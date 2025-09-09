Oświatowa Solidarność uważa, że nauczyciele, którzy będą nadzorować działalność spółdzielni uczniowskich, powinni być za to dodatkowo wynagradzani. Senacka propozycja nie reguluje tej kwestii.

Zgodnie z senackim projektem nowelizacji ustawy – Prawo oświatowe w szkole i innych placówkach oświatowych może działać spółdzielnia uczniowska. To dobrowolne zrzeszenie uczniów. Celem spółdzielni będzie m.in. popularyzacja idei i wiedzy o spółdzielczości, kształtowanie umiejętności życia i działania w społeczeństwie, a także rozwijanie takich cech jak: gospodarność, przedsiębiorczość, odpowiedzialność i solidarność. Obecnie w prawie oświatowym nie ma szczegółowych regulacji na ten temat. Po wejściu w życie przepisów dotychczasowe spółdzielnie miałyby rok na dostosowanie się do nowych wymogów. A te zakładają m.in. możliwość zwrócenia się do dyrektora szkoły przez co najmniej pięciu uczniów, którzy ukończyli trzynaście lat, z wnioskiem o założenie spółdzielni. Młodsi uczniowie również będą mogli uczestniczyć w takiej inicjatywie po uzyskaniu pisemnej zgody rodziców. Z kolei wyznaczony przez dyrektora nauczyciel będzie miał za zadanie opiekowanie się taką spółdzielnią. Chodzi o monitorowanie jej działalności, udzielanie pomocy członkom spółdzielni oraz nadzorowanie dokumentacji i rozliczeń finansowych.