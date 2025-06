Moim zdaniem, tak. Kwestia dopuszczenia organizacji społecznych do udziału w sprawach dotyczących nałożenia administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów o ochronie środowiska budzi wątpliwości. Organy prowadzące postępowania administracyjne bardzo często im odmawiają. Uważam, że to stanowisko nie jest prawidłowe.

Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 30 lipca 2024 r. (sygn. akt III OSK 946/24) wskazał wprost, że „Skoro administracyjna kara pieniężna jest jednym ze środków finansowo-prawnych ochrony środowiska, to trudno odmówić działaniom stowarzyszenia, którego statutowym celem jest ochrona środowiska, charakteru działań prowadzonych w interesie społecznym. Wymierzenie odpowiedniej dolegliwości, adekwatnej do skali naruszenia przepisów ochrony środowiska, może prowadzić do lepszej jego ochrony”.

NSA wyjaśnił w uzasadnieniu wyroku, że organizacja społeczna może wystąpić z żądaniem dopuszczenia jej do udziału w toczącym się postępowaniu na podstawie art. 31 par. 1 kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.), jeżeli spełnione są jednocześnie trzy warunki, które wynikają z tego przepisu:

postępowanie to musi dotyczyć sprawy innej osoby, czyli nie może dotyczyć własnego interesu organizacji społecznej,

żądanie organizacji społecznej musi być uzasadnione celami statutowymi tej organizacji,

za dopuszczeniem organizacji społecznej do udziału w toczącym się postępowaniu musi przemawiać interes społeczny.

Z art. 31 par. 1 k.p.a. wynika jednoznacznie, iż organizacja społeczna w sprawie dotyczącej innego podmiotu musi działać nie tylko w ramach swych celów statutowych, lecz także w interesie społecznym, przez który rozumie się zwykle dyrektywę nakazującą mieć na uwadze respektowanie wartości wspólnych i ważnych dla społeczeństwa.

Kiedy organizacja społeczna może zostać dopuszczona do udziału w sprawie kary administracyjnej

Sąd podkreślił także, że udział organizacji społecznej w postępowaniu administracyjnym zmierzającym do wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej za postępowanie z odpadami niezgodnie z przepisami odpowiada wymaganiom racjonalnie pojmowanej kontroli społecznej nad postępowaniem administracyjnym w indywidualnej sprawie i kontroli nad działaniem organów administracji. Przedmiot postępowania nie mógł sam w sobie być podstawą do odmowy dopuszczenia organizacji społecznej do udziału w takim postępowaniu i stanowisko organu w tym zakresie było nietrafne. Żaden przepis prawa nie wyklucza udziału organizacji społecznej w postępowaniach dotyczących wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej na podstawie ustawy o odpadach.

Kiedy zatem należy uznać, że organizacja, która zgłosiła wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o wymierzenie kary pieniężnej za postępowanie z odpadami niezgodnie z przepisami, ma interes społeczny? Jak wskazał NSA, przy ocenie należy uwzględnić takie okoliczności, jak doświadczenie organizacji w zakresie ochrony środowiska i posiadanie wiedzy na temat zdarzenia, w następstwie którego może zostać wymierzona kara administracyjna. Istotnym argumentem jest też to, że z wpływów z administracyjnych kar pieniężnych finansowane są zadania służące ochronie środowiska.

Powyższe uwagi NSA są istotne również w odniesieniu do postępowań prowadzonych na podstawie innych ustaw, które przewidują możliwość wymierzania administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska (w tym ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach). Dotyczy to w szczególności postępowań związanych z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami. ©℗

